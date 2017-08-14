Вице-президент США: кризис в Венесуэле – угроза для американцев

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США готовы принять экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле.​ По словам Пенса, нестабильная политическая обстановка в стране угрожает безопасности всего полушария и американского народа. Вице-президент подчеркнул, что Соединенные Штаты "не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства. Каракас назвал это "вопиющим актом враждебности".

В Венесуэле продолжается глубокий социально-экономический кризис и народные волнения. Правительство президента Николаса Мадуро создало новый законодательный орган – Конституционную ассамблею, юрисдикции которого не признает действующий парламент. За 4 месяца столкновений и беспорядков погибли более 120 человек.