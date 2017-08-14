Дональд Трамп осудил проявление расизма в Шарлотсвилле

Президент США Дональд Трамп осудил проявления расизма и заявил, что все виновные в столкновениях в Шарлотсвилле будут привлечены к ответственности. "Правосудие свершится", – заявил Трамп, выступая со специальным заявлением в Белом доме. Он добавил, что "расизм – это зло".

Трамп снова самым решительным образом осудил это, как он выразился, "вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия". "И те, кто призывают к насилию от имени расизма, являются преступниками и головорезами, в том числе Ку-Клус-Клан, неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группы ненависти, которые отвратительны всему, чем дорожим мы, американцы", - отметил президент США.

Трамп сообщил, что министерство юстиции США начало расследование в отношении нападения на толпу в Шарлотсвилле с приминением автомобиля, в результате чего один человек погиб и ранены еще 20 человек.

"Два дня назад молодая американка Хизер Хейер была трагически убита", - напомнил Трамп. "Мы также оплакиваем двух полицейских штата Вирджиния, которые погибли на службе своей стране", - заявил президент США. По его словам, Джей Каллен и Берк Бэйтс представляют собой лучшее в Америке. "Эти трое павших американцев воплощают доброту и порядочность нашей страны", - сказал Трамп. Он напомнил о своем предвыборном обещании восстановить правопорядок в США и сказал, что будет следовать ему.



12 августа в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния, произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. Трамп изначально осудил насилие, как он выразился, "со многих сторон", что вызвало критику в его адрес.