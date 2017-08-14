Павел Дуров предложил флэшмоб #PutinShirtlessChallenge 

Один из основателей социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил пользователям Интернета провести флэшмоб #PutinShirtlessChallenge - опубликовать свои фотографии с обнаженным торсом "в ответ" на многочисленные фото голого по пояс президента России, распространенные недавно пресс-службой Кремля в фотоотчете о его отдыхе в сибирской тайге.

Сам Дуров, который сейчас живет за пределами России, стал первым участников флэшмоба, опубликовав свою фотографию.

"Если вы русский, вам необходимо поучаствовать в #PutinShirtlessChallenge (или вас ждет забвение). Нужно соблюдать два путинских правила - не использовать фотошоп и специальную накачку (пампинг). В противном случае - вы не "альфа" - написал Дуров.

Фотографии и видео полуобнаженного Путина, занимающегося рыбной ловлей, были опубликованы после его отдыха в Туве 1-3 августа и привлекли внимание западной прессы и соцсетей.