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Обжалован административный надзор над "узником Болотной" Непомнящих

Иван Непомнящих

Адвокат правозащитного фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова обжаловала решение об административном надзоре, назначенном активисту Ивану Непомнящих по инициативе руководства колонии, где он отбывает наказание.

В пресс-релизе фонда, опубликованном во вторник, подчеркивается, что в отношении осужденного было нарушено право на защиту. Суд вынес решение без участия самого Непомнящих и его адвоката.

Административный надзор предполагает дополнительное ограничение прав и свободы осужденного, который уже понес наказание. Суд запретил Непомнящих, который должен выйти на свободу 24 августа, участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи мест их проведения. Активисту также запрещено покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 утра и выезжать за пределы Московской области.

Иван Непомнящих приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года. Осужденный, которого несколько раз помещали в штрафной изолятор, жаловался на избиение сотрудниками колонии.

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