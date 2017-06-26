"Узнику Болотной" Непомнящих снова продлили срок содержания в ШИЗО

Осужденному по так называемому "Болотному делу" Ивану Непомнящих вновь продлили срок содержания в штрафном изоляторе исправительной колонии в Ярославле. Как сообщает фонд "Общественный вердикт", срок в ШИЗО также был продлен заключенному Евгению Макарову, который тоже жаловался на избиение сотрудниками колонии.

Администрация исправительного учреждения уже во второй раз за июнь без объяснения причин продлевает срок содержания Непомнящих в ШИЗО. 22 июня Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении Непомнящих, Макарова и Руслана Вахапова. 24 июня стало известно, что суд рассмотрит ходатайство защиты Непомнящих об условно-досрочном освобождении.

Иван Непомнящих приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года.