ФСИН называет применение силы к заключенному Макарову законным

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали законным применение силы к заключенному ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1) Евгению Макарову, который рассказал об очередном избиении сотрудниками учреждения.

В ведомстве утверждают, что Макаров якобы сопротивлялся при конвоировании, сообщает фонд "Общественный вердикт", направивший жалобу.

Адвокат Ирина Бирюкова, добившаяся встречи с осужденным, рассказывала, что он с трудом передвигается. Сам Макаров говорил, что 29 июня сотрудники колонии вывели его из изолятора в комнату без видеокамер, где избили, заглушая крики громкой музыкой.

Европейский суд по правам человека дважды требовал от властей России обеспечить беспрепятственный допуск врачей и адвокатов к пожаловавшимся на избиение Макарову, осужденному по "Болотному делу" Ивану Непомнящих и Руслану Вахапову. Несмотря на это, адвокаты регулярно отчитываются, что их не пускают к заключенным. Самим осужденным несколько раз продляли сроки содержания в штрафном изоляторе.