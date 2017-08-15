Мальцеву заочно предъявлено обвинение в призывах к экстремизму

Националисту Вячеславу Мальцеву, уехавшему из России, заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте движения "Открытая Россия".

В постановлении следствия, которое получил адвокат Сергей Бадамшин, говорится, что заявления Мальцева на митинге "За Россию против произвола и репрессий" 6 мая были направлены "на побуждение к вооруженному захвату власти" в России.

Ранее сообщалось, что в отношении Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело. Поводом стало высказывание политика о том, что у государства есть "право на насилие", но оно "использует его незаконно", поэтому активистам нужно "действовать так же".​

Мальцев покинул Россию 4 июля. Как заявил сам оппозиционер, он был вынужден уехать из-за возбужденного в отношении него дела по статье "о создании экстремистского сообщества".