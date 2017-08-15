В Петербурге возбудили дело после нападения на ЛГБТ-активистов

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье "Побои" после нападения на участников акции ЛГБТ, в ходе которой пострадали активисты и журналисты.
Накануне семеро депутатов петербургского Законодательного собрания обратились в полицию просьбой установить виновных в нападении.
12 августа в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в лицо ЛГБТ-активистам и журналистам после акции на Марсовом поле. Нападавшими были молодые люди в спортивных костюмах. Подозреваемых пока не установили. Никто не задержан.
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