В Петербурге возбудили дело после нападения на ЛГБТ-активистов

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье "Побои" после нападения на участников акции ЛГБТ, в ходе которой пострадали активисты и журналисты.

Накануне семеро депутатов петербургского Законодательного собрания обратились в полицию просьбой установить виновных в нападении.

12 августа в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в лицо ЛГБТ-активистам и журналистам после акции на Марсовом поле. Нападавшими были молодые люди в спортивных костюмах. Подозреваемых пока не установили. Никто не задержан.

