Вашингтон: "пакет Яровой" используют для притеснения меньшинств

Российские законы о противодействии экстремизму используются для притеснения религиозных меньшинств. Об этом говорится в новом докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

В документе подчеркивается, что широкая трактовка миссионерской деятельности в так называемом "пакете Яровой" позволяет преследовать за распространение религиозных материалов. При этом РПЦ получает от государства привилегии, недоступные для других церквей. Местные власти отказывают представителям религиозных меньшинств в предоставлении земли и разрешений на строительство культовых сооружений.

Среди примеров преследования религиозных меньшинств в России в 2016 году Госдепартамент приводит судебные дела против Свидетелей Иеговы, мормонов и преподавателя йоги. В докладе также отмечено, что за прошедший год в России уменьшилось количество случаев насилия на религиозной почве.