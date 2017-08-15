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Удальцов рассказал о предложении "покаяться" в обмен на УДО

Бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов

Российский оппозиционер, бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил в эфире телеканала "Дождь", что администрация колонии, в которой он отбывал заключение, предлагала ему дать интервью с заранее подготовленными вопросами и ответами в обмен на условно-досрочное освобождение.

По словам Удальцова, его агитировали дать интервью "покаянного плана". После отказа его несколько раз отправляли в изолятор, рассказал оппозиционер.

Удальцов вышел на свободу 8 августа. Он отбыл 4 с половиной года лишения свободы, на которые был осужден по так называемому "Болотному делу". После освобождения Удальцов заявил, что ему "не в чем каяться" в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

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