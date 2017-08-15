Жена "крымского диверсанта" Лимешко заявила о невиновности мужа

Ирина Лимешко – жена подозреваемого в попытке совершить диверсии в Крыму украинца Геннадия Лимешко – ​заявила о невиновности ее мужа. По ее словам, Лимешко мог дать признательные показания под пытками.

Ранее во вторник Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании Лимешко в аннексированном Крыму. В сообщении ведомства говорится, что 12 августа Геннадий Лимешко пытался повредить линию электропередач в районе трассы Судак – Новый Свет. В ФСБ утверждают, что задержанный является агентом Службы безопасности Украины и ранее служил в войсковой части, задействованной в конфликте на востоке страны.

Лимешко арестован на два месяца. Вину он признал, сообщает "Интерфакс". Киев назвал действия ФСБ провокацией. В украинском генштабе сообщили, что Лимешко был уволен из вооруженных сил по статье "Служебное несоответствие".

Российские правоохранительные органы ранее уже задерживали в Крыму граждан Украины, которых ФСБ считает "диверсантами". Редван Сулейманов, которого обвиняют в ложном сообщении о подготовке террористических актов, был приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Под арестом также находятся крымчане Андрей Захтей и Евгений Панов – их обвиняют в подготовке нападений. Они пожаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в следственном изоляторе.

