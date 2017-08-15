ФСБ сообщила о задержании еще одного "крымского диверсанта"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в аннексированном Крыму гражданина Украины, якобы готовившего диверсии.

В заявлении ведомства говорится, что 12 августа Геннадий Лимешко пытался повредить линию электропередач в районе трассы Судак – Новый Свет. В ФСБ утверждают, что задержанный является агентом Службы безопасности Украины и ранее служил в войсковой части, задействованной в конфликте на востоке страны.

Лимешко арестован на два месяца. Вину он признал, сообщает Интерфакс.

Российские правоохранительные органы ранее уже задерживали в Крыму граждан Украины, которых ФСБ считает "диверсантами". На минувшей неделе суд Симферополя приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы Редвана Сулейманова, которого обвиняют в ложном сообщении о подготовке террористических актов.

Под арестом также находятся крымчане Андрей Захтей и Евгений Панов – их обвиняют в подготовке нападений. Они пожаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в следственном изоляторе.