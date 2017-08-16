СПЧ просит не доводить до суда дело активиста "Последнего адреса"

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) попросил губернатора Архангельской области Игоря Орлова "не доводить до суда" административное дело активиста "Последнего адреса" Дмитрия Козлова, который установил мемориальную табличку на дом, признанный памятником культуры.

Правозащитники подчеркнули, что не верят, что "до аварийного состояния дом довела прикрепленная к стене табличка, а не многолетнее отсутствие ремонта".

Координатор проекта "Последний адрес" в Архангельске Дмитрий Козлов с одобрения жильцов установил мемориальную табличку в память о репрессированном жителе дома Игнатии Безсонове. Ранее он уведомил об этом городские власти. Но те посчитали, что Козлов не согласовал способ установки таблички, и тем самым мог нанести памятнику непоправимый ущерб. Активисту грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Проект "Последний адрес" по увековечению памяти жертв политических репрессий – гражданская инициатива журналиста и издателя Сергея Пархоменко. Его поддержали историки и правозащитники. Первые таблички появились в Москве в декабре 2014 года.