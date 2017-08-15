В Архангельске возбудили дело из-за таблички "Последнего адреса"

В Архангельске на координатора проекта "Последний адрес" Дмитрия Козлова составили протокол о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Козлов установил на доме табличку в память о его репрессированном жителе. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат и правозащитник Иван Павлов.

По словам Павлова, с одобрения жильцов активист установил мемориальную табличку "Последнего адреса" в память о репрессированном жителе Игнатии Безсонове. Дом, в котором жил Безсонов, признан памятником культуры. Координаторы проекта уведомили об этом городские власти. Но те посчитали, что в заявлении отсутствуют сведения об инструменте, который будет применяться при установке. Был составлен протокол об административном правонарушении. Активисту грозит штраф в 200 тысяч рублей.

Проект "Последний адрес" по увековечению памяти жертв политических репрессий – гражданская инициатива журналиста и издателя Сергея Пархоменко. Его поддержали историки и правозащитники. Главный принцип проекта – "Одно имя, одна жизнь, один знак".Первые таблички появились в Москве в декабре 2014 года.