Активиста "Последнего адреса" оштрафовали на 15 тысяч рублей

Суд в Архангельске назначил минимальный штраф координатору движения "Последний адрес" Дмитрию Козлову, который установил мемориальную табличку на дом, признанный памятником культуры. Об этом в среду сообщил сам активист у себя в Фейсбуке.

Сумма штрафа составит 15 тысяч рублей, пишет издание "Соль".

Сам Козлов уточнил, что обжалует решение суда.

Ранее совет по правам человека при президенте России (СПЧ) попросил губернатора Архангельской области Игоря Орлова "не доводить до суда" дело Дмитрия Козлова.

Активист "Последнего адреса" в Архангельске с одобрения жильцов установил мемориальную табличку в память о репрессированном жителе дома Игнатии Безсонове. Ранее он уведомил об этом городские власти. Но те посчитали, что Козлов не согласовал способ установки таблички, и тем самым мог нанести памятнику непоправимый ущерб.

Сообщалось, что Козлову грозит штраф до 200 тысяч рублей.