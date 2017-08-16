"Провокатор" и "взяточник": окружение Путина

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обвинил главу "Роснефти" Игоря Сечина в провокации взятки.

Выступая в среду в Замоскворецком суде Москвы на первом заседании по рассмотрению его дела по существу, Улюкаев заявил, что следователи сфабриковали обвинение, основываясь исключительно на показаниях Сечина. По словам бывшего министра, в этой провокации также участвовала ФСБ и глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов.

По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть". Он был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти".

По словам Улюкаева, передача сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые получали информацию о якобы готовящейся взятке только от Сечина. Поскольку они так и не дождались передачи взятки, Сечин сам позвонил мне и пригласил в свой офис, сказал Улюкаев в суде.

Суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору. Следующее судебное заседание назначено на 1 сентября.

"Дело Улюкаева - Сечина" обсуждают политик Андрей Нечаев, бизнесмен Владимир Семаго, журналист Роман Шлейнов, политический аналитик Леонид Мартынюк.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.