Прокуратура не нашла нарушений в красноярской колонии

Прокуратура Красноярского края не нашла серьезных нарушений в колонииномер 31, где заключенные пожаловались на пытки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Единственное несоответствие, которое обнаружила прокуратура — это нарушения санитарно-гигиенических норм. Однако в ведомстве утверждают, что жалоб на условия содержания от осужденных не поступало. По словам правозащитников, заключенные рассказывали о "невыносимых условиях в колонии".

Ранее в красноярской Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что на побои и пытки жалуются около пятидесяти заключенных колонии номер 31. Издание "Территория пыток" пишет, что эта цифра может быть больше, а от осужденных требуют под угрозой новых избиений не обращаться в правоохранительные органы.

По словам заключенных, их били палками, душили, подвешивали за руки или за ноги к трубе у потолка и избивали как боксерскую грушу.

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) проверяет сообщение об избиении заключенных в красноярской колонии.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что ведомство также начало свою собственную проверку.