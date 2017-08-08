СПЧ и ФСИН проверят данные о пытках в красноярской колонии

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) проверит сообщение об избиении заключенных в красноярской колонии, сообщает издание РБК со ссылкой на председателя совета Михаила Федотова.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что ведомство также начало свою собственную проверку.

Ранее в красноярской Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что на побои и пытки жалуются около пятидесяти заключенных колонии номер 3. Издание "Территория пыток" пишет, что эта цифра может быть больше, а от осужденных требуют под угрозой новых избиений не обращаться в правоохранительные органы.