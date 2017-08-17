Сайт DailyStormer.ru заблокирован по требованию Роскомнадзора

Американский неонацистский сайт The Daily Stormer, ранее получивший российское доменное имя, был заблокирован по требованию Роскомнадзора из-за экстремистского контента. Об этом Радио Свобода/Радио Свободная Европа сообщил представитель провайдера Ru-Center.

В компании подчеркнули, что получили официальное письмо от Роскомнадзора, в котором российский надзорный орган потребовал рассмотреть возможность блокировки сайта Dailystormer.ru.

Ранее сообщалось, что ресурс The Daily Stormer вновь оказался недоступен после кратковременного повторного появления с российским доменным именем.

До этого неонацистский ресурс потерял контроль над доменом Dailystormer.com после того, как Google и GoDaddy отказались от его обслуживания. Это был ответ на кампанию в социальных сетях, развернувшуюся после гибели женщины во время столкновений сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) и их противников.