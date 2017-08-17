Минюст включил Свидетелей Иеговы в список запрещенных организаций

Министерство юстиции России включило Свидетелей Иеговы в список организаций, запрещенных и подлежащих ликвидации на территории России. В официальном сообщении ведомства такое решение объясняется применением закона о противодействии экстремистской деятельности.

В Минюсте отметили, что запрет распространяется на организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", а также на 395 входящих в ее структуру региональных отделений.

17 июля Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Решение суда вступило в силу. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.

В ряде городов России уже возбуждены уголовные дела о продолжении деятельности Свидетелей Иеговы после судебного запрета, а также о "вовлечении в деятельность" этой организации.