В Курске заведено дело о "вовлечении" в деятельность Свидетелей Иеговы

В Курске возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении в деятельность религиозной организации Свидетели Иеговы, признанной в России экстремистской.

Как сообщает информационно-аналитический центр "Сова", местный житель пожаловался на женщину и ее несовершеннолетнего сына, которые раздавали листовки на городском рынке. Полиция нашла у них некие "удостоверения", подтверждающие членство в организации.

В центре "Сова" подчеркнули, что запрет Свидетелей Иеговы в России не имеет законных оснований и является проявлением религиозной дискриминации.

17 июля Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Решение суда вступило в силу. Оно предполагает закрытие штаб-квартиры "Свидетелей Иеговы" в Санкт-Петербурге, а также почти четырехсот региональных офисов. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.

Решение российских властей подверглось критике со стороны США, Евросоюза и международных правозащитных организаций.