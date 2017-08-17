ВЦИОМ: 49 процентов россиян назвали дело Улюкаева "показательной акцией"

Почти половина россиян считает, что дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, является "показательной акцией", а не реальной борьбой властей с коррупцией. Это следует из результатов опроса "Всероссийского центра изучения общественного мнения" (ВЦИОМ).

57 процентов россиян считают, что Улюкаев виновен в получении взятки, однако большинство из них убеждены, что уголовное преследование в отношении экс-министра закончится "формальным приговором", или Улюкаев вовсе избежит какого-либо наказания.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что он всегда "позитивно воспринимает внимание людей" к проблеме коррупции в стране. Он также заявлял, что "борьба с коррупцией – это не шоу".