Суд в Иркутске оштрафовал участника акции в память о погибших детях

В Иркутске суд на 23 тысячи рублей оштрафовал активиста Дениса Букалов, который 15 августа на акции в память о детях, погибших в местном интернате, принес гробы к зданию областного правительства. Сами гробы суд постановил уничтожить. Об этом сообщило издание "Тайга.Инфо".

Букалова признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Административное дело в отношении второго задержанного 15 августа активиста суд еще не рассмотрел.

Летом прошлого года в Черемховском психоневрологическом интернате в Иркутской области из-за вспышки кишечной инфекции были госпитализированы более 50 детей, четверо из них умерли.

По данным следователей, непосредственно перед вспышкой инфекции за состоянием более ста тяжелобольных воспитанников интерната следили лишь один врач и две медсестры. Интернату не хватало средств на лекарства и питание. Кроме этого, как утверждают следователи, интернат был рассчитан на 30 детей, а не на 100.