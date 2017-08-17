СМИ: Япония развернет новый комплекс ПРО

Министерство обороны Японии планирует развернуть наземные комплексы противоракетной обороны "Иджис". Об этом сообщает японское информационное агентство 47news. По данным агентства, Минобороны также планирует создать специальные подразделения для обеспечения космической безопасности. Собеседники агентства отмечают, что параметры нового подразделения и вопросы дислокации будут определены к 2018 году.

Ранее из-за ракетной угрозы со стороны Северной Кореи Япония разместила на западе страны комплексы ПРО американского производства Patriot. Тогда же японские военные приступили к круглосуточному наблюдению за действиями КНДР.

Конфликт вокруг ракетной программы Северной Кореи обострился после заявлений Пхеньяна о наличии ядерной боеголовки. Президент США Дональд Трамп пообещал в случае угрозы обрушить на КНДР "огонь и ярость". В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовят удар по американской военное базе на острове Гуам в Тихом океане. Япония заявила о возможности сбить северокорейские ракеты на подлете к Гуаму. Однако, по данным Reuters, у Японии нет возможности перехватывать баллистические ракеты над своей территорией.