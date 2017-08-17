Правнук генерала конфедератов Роберта Ли осудил события в Шарлотсвилле

Правнук генерала армии конфедератов Роберта Ли осудил столкновения в городе Шарлотсвилле штата Вирджиния и поддержал идею переноса памятников эпохи Конфедерации в музей. Об этом сообщает телеканал CNN. По словам Роберта Ли-пятого, диалог о переносе монументов необходимо вести без ненависти и насилия.

12 августа в Шарлотсвилл съехались белые националисты, чтобы провести марш протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Ли. Он был одним из лидеров южан в Гражданской войне и выступал за сохранение рабства. На ответную акцию собрались и противники расизма. Во время демонстрации в толпу протестующих против ультраправых въехала машина. Погибла женщина, еще около двадцати человек были ранены.

Общественность обвиняет в столкновениях сторонников идей превосходства белой расы. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, возложил вину за события в Шарлотсвилле на обе стороны конфликта. После этого в ряде американских городов снесли памятники времен Конфедерации.

