Лидер "Шалтая-Болтая" Аникеев дал показания против соратников

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, осужденный за "неправомерное получение компьютерной информации", дал показания против своих соратников Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых по той же статье. Об этом сообщает "Интерфакс".

В начале июля Аникеев был приговорен к двум годам колонии. Его дело рассматривалось в закрытом режиме. Тепляков просил рассмотреть дело в особом порядке, но Филинов не согласился, так как он не признает вины. Их дело будет рассматриваться в общем порядке.

По версии следствия, в 2013-2016 группировка "Шалтай-Болтай" проникла в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировал её для последующей продажи через интернет.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете.

