СПЧ проверяет сообщение об избиении в РОВД родственников чеченцев

Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию об избиении родственников двух жителей поселка Красная Турбина в Чечне, которые рассказали о пытках в ходе следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

Накануне об избиении Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева в отделении полиции Старопромысловского района Грозного сообщила "Новая газета". Ранее издание опубликовало обращение 150 жителей Чечни к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить от пыток и преследования двух жителей поселка Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в попытке присоединиться к вооруженным экстремистам в Сирии. После этого родственников обвиняемых вызвали в РОВД на встречу с главой парламента Чечни Магомедом Даудовым. Один из них позвонил адвокату подсудимых Владимиру Рутковскому и успел сказать, что их бьют. Позже адвокат сообщил, что его подзащитные решили отказаться от его услуг. По его словам, они полностью признали вину. После этого их родственников отпустили из отделения полиции.

"Новая газета" опубликовала несколько материалов о задержаниях и пытках жителей Чечни в январе этого года после нападения на сотрудников полиции в Грозном. По данным издания, десятки задержанных были казнены без суда. Власти республики называют эти сообщения "ложью".