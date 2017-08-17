"Новая": в РОВД избили родственников рассказавших о пытках чеченцев

Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отца и дядю чеченцев, которые рассказали о пытках, избили в отделении полиции Старопромысловского района Грозного. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Владимира Рутковского.

Днем в четверг издание опубликовало обращение 150 жителей Чечни к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить от пыток и преследования двух жителей поселка Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в попытке присоединиться к вооруженным экстремистам в Сирии. После этого родственников обвиняемых вызвали в РОВД на встречу с главой парламента Чечни Магомедом Даудовым. Тарамов позвонил Рутковскому и успел сказать, что их бьют.

"Новая газета" опубликовала несколько материалов о задержаниях и пытках жителей Чечни в январе этого года после нападения на сотрудников полиции в Грозном. По данным издания, десятки задержанных были казнены без суда. Власти республики называют эти сообщения "ложью".

