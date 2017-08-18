Першинг не виноват

Выразив в своем аккаунте в Твиттере официальное соболезнование Испании в связи с терактом в Барселоне и пообещав помощь и любовь, Дональд Трамп в следующем твите развил свою мысль о терроризме и способах борьбы с ним.

"Изучите, что делал американский генерал Першинг с террористами, когда ловил их. После этого 35 лет не было радикального исламского террора!", - написал Трамп.

Историю с генералом Першингом Трамп вспоминает не первый раз. Во время президентской кампании в 2016 году он сам изложил ее во время митинга в Южной Каролине следующим образом:

"У них (на территории нынешних Филиппин в начале прошлого века – РС) были такие же проблемы с терроризмом, как у нас. Першинг поймал 50 террористов, которые нанесли огромный ущерб и убили много людей. Он взял 50 террористов, взял 50 своих солдат и намочил 50 пуль свиной кровью. Вы слышали это, да? Он взял 50 пуль и опустил их в свиную кровь. Затем он приказал своим людям зарядить ими ружья, построил 50 солдат, и они убили 49 из террористов. А 50-му он сказал: Возвращайся к своим и расскажи им, что случилось. И в течение 25 лет никаких проблем не было".

Твит президента США привлек к себе внимание мировых СМИ.

"Трамп призывает Соединенные Штаты в борьбе с терроризмом имитировать фейковые военные преступления", - написало в заголовке издание Vox.

"Трамп предлагает спорный метод убийства радикальных исламских террористов", - пишет британская Unilad.

"Президент Трамп поделился историей о массовом убийстве мусульманских пленных", - замечает Daily Dot.

"Трамп призвал изучать опыт генерала Першинга. Вот что президент исказил", - пуританский (на фоне других) заголовок в Washington Post. Газета позвонила историку Брайану Линну, который исследовал именно то, что предлагает исследовать Дональд Трамп, - американское военное присутствии в Азии в 1904-1920 годах и написал книгу "Стражи империи". По словам Линна, нет никаких подтверждений тому, что история с расстрелом на самом деле была. "Американские военные выяснили, что эскалация контртеррористических действий ни к чему не приводит, - цитирует газета историка, - и сделали все возможное, чтобы разрядить обстановку".

К историкам обратились и другие американские издания. Politifact поговорило с Лэнсом Яндой, военным историком Университета Камерона. Из материалов, которые собрал Янда, следует, что генерал Першинг "делал все возможное, чтобы завоевать сердца и умы местного населения и развивать реформы, которые помогли бы покончить с сопротивлением. Он воевал, но только когда это было необходимо, и только с теми племенами и бандами, которые отказывались идти на переговоры". И вообще, по мнению Янды, племена Моро на Филиппинах оказывали сопротивление отнюдь не на религиозной почве.

Да и 35 (или 25) лет мира, как подчеркивают историки, - некоторое преувеличение. Сопротивление народа Моро любому правлению, включая филиппинское, продолжается 400 лет. А период передышки на переломе XIX и XX веков случился до генерала Першинга. В 1899 году Госсекретарь США Джон Хей уговорил султана Османской империи Абдул-Хамида II написать письмо султану Сулу (сейчас территория султаната распределена между Филиппинами, Малайзией и Индонезией) с просьбой не оказывать сильного сопротивления американскому присутствию. И дипломатия на какое-то время подействовала.

Впрочем, агентство Ассошиэйтед пресс замечает, что из твита Трампа совершенно не явствует, что президент США действительно предлагает использовать против исламских террористов пули, вымоченные в крови свиней. Агентство замечает, что в биографии генерала Першинга есть история, которая произошла на 100 процентов: в 1913 году сопротивление племен Моро достигло такого накала, что вылилось в сражение, в ходе которого войска под командованием Першинга убили около 500 вооруженных противников американского присутствия.

А комедийное "Позднее вечернее шоу" Стива Колберта изучило опыт генерала Першинга, как это советовал Дональд Трамп, и нашла такую цитату в мемуарах военного: