Барселона после теракта

Вечером 17 августа в Барселоне водитель минивэна совершил преднамеренный наезд на прохожих на туристической улице Рамбла. Член правительства Каталонии подтвердил, что жертвами теракта стали 13 человек, пострадали десятки. По имеющимся сведениям, не менее 80 находятся в больницах, некоторые из них в тяжелом состоянии. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". По делу о теракте задержаны три человека.

В ночь на пятницу в курортном городе Камбрильс (в 100 километрах к югу от Барселоны) испанские полицейские открыли огонь и застрелили несколько человек во время операции по выявлению организаторов и участников теракта в каталонской столице. По данным местного телеканала, полицейские убили четырех и ранили одного подозреваемого, которые готовились провести террористическую атаку в Камбрильсе через несколько часов после нападения в Барселоне. Полиция призвала горожан и отдыхающих оставаться в домах, не выходить на улицы.

Испанская полиция подозревает, что атака в Барселоне была лишь одним из нескольких планируемых терактов. Она проводит масштабную антитеррористическую операцию, одной из целей которой является арест водителя, находившегося за рулем минивэна, врезавшегося в прохожих на центральном бульваре Барселоны.

Проживающая в Барселоне феминистка, блогер, редактор сайта hippy.ru Любава Малышева рассказала Радио Свобода о настроении в городе в день трагедии. 17 августа она планировала посетить феминистское уличное мероприятие на окраине столицы Каталонии. После известия о теракте оно было отменено, как и многие другие городские мероприятия. Магазины и кафе закрылись в Барселоне раньше срока. Эхо теракта ощущалось даже вдали от Рамблы, рассказала Любава Малышева:

– Феминистское мероприятие проводилось далеко от центра города и должно было начаться в шесть часов вечера. На полпути в район Грасия я увидела женщину, которая говорила: "Пешеходы убегали по Рамбле". Рамбла всегда заполнена людьми. Это значит – сотни пострадавших.

Все улицы района Грасия были украшены для фестиваля – пластиковые цветы, бумажные птицы, разноцветные пацифики, фантастические растения, манекены... Декорации теперь казались неуместными. Музыки не звучало, сцены и киоски были пусты и люди не веселились, отвечали на звонки: "Я в порядке", "Я жив", "Я был в другом месте". Постоянно слышались автомобильные сирены. Зрители возвращались домой вместе с детьми – мероприятия отменялись одно за другим.

Сцена, подготовленная для представления феминисток, была почти разобрана, площадь перед ней пуста. Музыканты складывали инструменты в кофры. На странице мероприятия в фейсбуке появились слова солидарности с пострадавшими, просьба следовать рекомендациям полиции и не ездить в центр города.

Магазины и кафе закрывались. Каждый второй прохожий смотрел на экран телефона. Мы были очень далеко от Рамблы, но жизнь вокруг нас постепенно останавливалась.

Со стороны въезда машин скорой помощи в больницу Ла Пау было несколько журналистов с видеокамерами. Они старались снять людей, прибывающих на скорых, или поговорить с врачами. Около ворот было несколько десятков родственников пациентов.

По нашей улице ездила машина с громкоговорителем. Предупреждали, что все должны оставаться дома, сохранять спокойствие и не ездить в центр. Вертолеты висели над районом до часа ночи. Все публичные мероприятия были отменены, объявили трехдневный траур.

На странице Safety Check 5000 человек предлагали пострадавшим помощь, транспорт и жилье. В русскоязычном женском сообществе Барселоны велась хроника новостей, переводились сообщения от властей, люди предлагали помощь пострадавшим.

Автомобиль террориста остановился на Pla de l'Os, где инквизиция устраивала казни. Религиозные мракобесы-католики охотились на катаров, мавров, евреев, гомосексуалов, ведьм… Почему мы не выучили этот урок истории? Почему так упорно повторяем одни и те же ошибки, ведем борьбу за патриархальные ценности, попираем права человека, исповедуем двойную мораль? По-прежнему кто-то обогащается за счет бессмысленного насилия, а кто-то платит за это своей жизнью. Ваши войны – наши жертвы, – считает Любава Малышева.

Мировые лидеры осудили теракт в Барселоне. Президент США Дональд Трамп предложил оказать Испании любую помощь. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI и заявил, что произошедшее подтверждает необходимость "реального объединения" усилий в борьбе с террористами. ​Солидарность с народом Испании выразили также главы Германии, Франции, Великобритании. Мэр Лондона, города, неоднократно пережившего крупные кровопролитные теракты, выразил соболезнования испанцам и родственникам погибших. Он назвал нынешние нападения "варварскими".