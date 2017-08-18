Прокуратура Грузии вновь просит Украину выдать Саакашвили

Официальный Тбилиси направил украинским властям новый запрос на экстрадицию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает портал "Грузия Онлайн" со ссылкой на главную прокуратуру страны.

В ведомстве также заявили об "активной совместной работе" с украинскими коллегами. Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани подчеркивала, что власти страны будут требовать выдачи Саакашвили от любого государства, на территории которого он остановится.

Сам Михаил Саакашвили, находящийся в Польше, накануне заявил о планах вернуться на Украину 10 сентября.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. Саакашвили эту информацию отрицает.

Власти Грузии обвиняют Михаила Саакашвили в избиении депутата парламента, растрате около 4 миллионов долларов, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и причастности к разгрому телекомпании "Имеди". Киев несколько раз отказывался выдать политика грузинской стороне.