С Бродвея уберут табличку с именем маршала Петена

Власти Нью-Йорка удалят со всей городской собственности так называемые "символы ненависти". Об этом заявил мэр города Билл де Блазио. На выполнение задачи отведено 90 дней. Одной из первых, по указу мэра, должна исчезнуть табличка в память о французском маршале Анри-Филиппе Петене. В годы Второй мировой войны Петен сотрудничал с нацистами.

Необходимость удаления "символов ненависти" мэр Нью-Йорка объяснил недавними массовыми беспорядками в Шарлотсвилле. 12 августа там произошли столкновения между белыми ультранационалистами, протестовавшими против переноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли, и их противниками. В результате столкновений погибли три человека. Десятки пострадали. Президент США Дональд Трамп выступил против ликвидации памятников в американских городах.

Табличка в честь французского маршала появилась в Каньоне Героев на Бродвее в 1931 году. Таким образом американцы признали его заслуги в годы Первой мировой войны. В 1940 году после оккупации Франции гитлеровской Германией Петен возглавил правительство коллаборационистов. После войны маршала приговорили к расстрелу за измену родине, однако приговор заменили на пожизненное заключение. Умер Петен в 1951 году.