ФСБ допрашивала корреспондента "Медузы" по делу "Шалтай-Болтай"

Федеральная служба безопасности России допросила специального корреспондента интернет-издания "Медуза"Даниила Туровского по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай", сообщает РБК.

Журналист сообщил, что дал показания в марте. Адвокат Анастасия Саморукова, представляющая интересы одного из обвиняемых — Константина Теплякова —уточнила, что Туровский может быть вызван в суд в качестве свидетеля.

В 2015 году Туровский опубликовал материал на основе беседы с одним из руководителей "Шалтай-Болтай".

В начале июля лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев был приговорен к двум годам колонии за "неправомерное получение компьютерной информации". По этому же делу судят Константина Теплякова и Александра Филинова.

По версии следствия, в 2013-2016 группировка "Шалтай-Болтай" проникла в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировал её для последующей продажи через интернет.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете.

