Каспаров занял восьмое место на турнире в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе закончился турнир по быстрым шахматам. Гарри Каспаров, участвовавший в официальном профессиональном соревновании впервые за 12 лет, занял на нем восьмое место, набрав 16 очков за 36 партий.

Россиянин Ян Непомнящий, которому Каспаров проиграл, находится на четвертой позиции в таблице. Первое место занял шахматист из Армении Левон Аронян, второе поделили Хикару Накамура и Сергей Карякин, с которым Каспаров сыграл вничью.

В 2005 году Гарри Каспаров объявил о завершении спортивной карьеры и посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей. В настоящее время он остается одной из ключевых фигур российской оппозиции.

13-й чемпион мира по шахматам заявлял, что пожертвует доходы от турнира в Сент-Луисе на благотворительность. Он добавил, что не намерен возвращаться в спорт.