Власти Испании продолжают поиски исполнителя теракта в Барселоне

Власти Испании продолжают поиски марокканского гражданина, который считается одним из виновников двойного теракта в Барселоне и Камбрилсе. Как сообщалось ранее, микроавтобус врезался в толпу в Барселоне на знаменитом бульваре Лас-Рамбла, в результате чего погибло 13 человек и еще десятки были ранены. Полиция заявила, что ищет 22-летнего Юнеса Абуяакуба, не подтверждая при этом сообщения испанских СМИ о том, что он был водителем, который управлял фургоном и бежал.

В результате аналогичного нападения в курортном городе Камбрилис погибла женщина и шесть человек получили ранения, когда утром 18 августа машина врезалась в прохожих, а полицейские застрелили пятерых нападавших, на которых были надеты пояса смертников и у которых в автомобиле были ножи и топоры. Трое из нападавших были марокканскими гражданами.

54 человека, получившие ранения в результате нападений в Барселоне и Камбрилсе, находятся в больницах. Из пострадавших в Барселоне 12 человек - в критическом состоянии. Полиция также выявила трех других подозреваемых, связанных с нападениями. Двое из них, как считается, погибли в результате взрыва 16 августа, когда пытались изготовить взрывчатку в доме в Альканаре, в 200 километрах к югу от Барселоны.