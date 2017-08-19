Стив Бэннон: "Нынешнее президентство Трампа - завершается"

Главный советник президента США по вопросам стратегии и политики Стив Бэннон считает, что президентство Дональда Трампа близится к концу. Об этом написало британское издание Independent. Стив Бэннон покинул Белый дом в пятницу 18 августа.

Один из наиболее влиятельных сотрудников Белого дома, член Республиканской партии, Бэннон вернулся на прежнее место работы - ультраправое издание Breitbart News.

Накануне официально была распространена информация о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон договорились о последнем дне работы советника по стратегии. Таким днём стала минувшая пятница, 18 августа. В интервью американскому изданию Weekly Standard Бэннон заявил: "Президентство Трампа, за которое мы боролись и победили, закончилось. Мы ещё движемся, мы ещё кое-что выжмем из этого президентства. Но самому этому президентству настал конец. Ему на смену придёт нечто иное. Будет борьба, будут хорошие и плохие дни, но нынешнему президентству - конец".

Стив Бэннон, работая в Белом доме, находился в соперничестве с другими советниками Дональда Трампа, среди которых дочь президента Иванка и её муж Джаред Кушнер. Как пишет Independent, оба родственника выполняли "смягчающую" роль относительно заявлений и действий Трампа.

Теперь Бэннон подчёркивает, что намерен "сокрушить" либералов среди республиканцев - используя на полную мощь возможности своего издания Breitbart News. Этот информационный ресурс известен своими радикальными оценками, мнениями и комментариями.