Суд в Москве отказал Siemens в аресте поставленных в Крым турбин

Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать газовые турбины немецкого концерна Siemens, которые в обход санкций Евросоюза весной 2017 года были доставлены в аннексированный Россией Крым. Таким образом, суд отказал в обеспечительных мерах по иску Siemens, сообщило агентство РАПСИ. Рассмотрение иска компании по существу назначено на 18 сентября.

О поставке турбин Siemens в аннексированный Крым стало известно в начале июля. В немецком концерне заявили, что это нарушает договоренности с Россией и противоречит требованиям ЕС. После этого Siemens прекратила поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.