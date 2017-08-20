Опубликовано видео погони за напавшим на прохожих в Сургуте

Информационное агентство "К-Информ" опубликовало видео погони за преступником, который 19 августа в Сургуте напал на прохожих с ножом. На записи с камер наблюдения видно, как во время погони полицейский достает оружие и с расстояния в 2–3 метра стреляет в предполагаемого преступника, после чего тот падает на землю. Производил ли сотрудник полиции предупредительный выстрел в воздух, неизвестно.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

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Жертвами нападения в Сургуте стали семь человек, они госпитализированы с ножевыми ранениями. Один их пострадавших находится в тяжелом состоянии. По данным Следственного комитета, нападение совершил 19-летний житель Сургута. Он был убит при попытке задержания. В МВД заявили, что преступник оказывал сопротивление полицейским.

Несмотря на то, что ответственность за нападение в Сургуте взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", российские правоохранительные органы пока не признали произошедшее терактом. Уголовное дело возбуждено по статье о "покушении на убийство", оно передано в главное управление Следственного комитета.