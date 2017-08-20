Трассу Москва–Петербург не успеют достроить к ЧМ-2018

Глава Министерства транспорта России Максим Сколов заявил, что участок федеральной автомобильной дороги между Новгородом и Санкт-Петербургом будет достроен только в 2018-2019 годах. Об этом сообщило интернет-издание "Водитель Петербурга". Таким образом, трассу М-11 Москва–Санкт-Петербург не успеют достроить к Чемпионату мира по футболу в России. Ранее о том, что дорога не будет сдана в срок, сообщали, в частности, издания "Медуза" и "Фонтанка".

Именно из-за М-11, несмотря на многочисленные протесты, в Подмосковье вырубили часть Химкинского леса. Защитники этого леса утверждали, что проект трассы не только наносит непоправимый ущерб экологии, но и является коррупционным. По данным активистов, к строительству дороги причастен бизнесмен Аркадий Ротенберг, близкий друг президента Владимира Путина. В 2013 году умер один из участников движения в защиту Химкинского леса Михаил Бекетов – в 2008 году его машину взорвали, а самого активиста жестоко избили. В 2015 году из-за угроз Россию покинула эколог и оппозиционер Евгения Чирикова, которая также боролась против вырубки леса.

Строительство М-11 началось в 2011 году. Общая протяженность дороги должна составить почти 700 километров, ее стоимость оценивается более чем в 150 миллиардов рублей.