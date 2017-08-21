США и Южная Корея проводят совместные военные учения

США и Южная Корея в понедельник начали ежегодные совместные военные учения. В 11-дневных манёврах под кодовым названием "Страж свободы Ульчи" отрабатывается сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции.

От США в манёврах задействованы 17 с половиной тысяч солдат и офицеров, три тысячи из которых были переброшены в регион по воздуху. В учениях участвуют также военные из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

Маневры проходят в условиях повышенной напряженности в регионе. Пхеньян называет учения подготовкой к вторжению на территорию КНДР. Вашингтон и Сеул настаивают на том, что маневры носят оборонительный характер и имеют ключевую роль в сдерживании КНДР.

Конфликт вокруг ракетной программы Северной Кореи обострился после заявлений Пхеньяна о наличии ядерной боеголовки. Президент США Дональд Трамп пообещал в случае угрозы обрушить на КНДР "огонь и ярость". В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовят удар по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане.