В Кремле решили повысить явку на выборах через сайт знакомств

Российские власти решили повысить явку на губернаторских выборах с помощью сайта знакомств "Мамба". Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Сервис выпустил приложение "Вместе на выборы", доступное для скачивания на iPhone и Android. Оно предлагает пользователю найти себе пару по совпадению взглядов на кандидата в губернаторы, встретиться в единый день голосования 10 сентября и вместе проголосовать.

Генеральный директор сайта знакомств "Мамба» Андрей Бронецкий сказал "Дождю", что выпустить это приложение им "посоветовали". Однако он уклонился от ответа, был ли это Кремль или Центральная избирательная комиссия.

Два источника рассказали "Дождю", что предложение обсуждалось в Кремле. Там решили опробовать его на выборах в нескольких регионах. Если эксперимент удастся, его можно будет использовать во время президентской кампании в 2018 году, отметили собеседники телеканала. Ранее в Кремле заявляли о желании добиться высокой явки на выборах президента.

Сервис "Мамба", как уточняет "Дождь", через кипрский оффшор на 31 процентпринадлежит Mail.Ru Алишера Усманова.