"Послевкусие будет долгим"

Посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз в российских регионах с 23 августа 2017 года. С 1 сентября собеседования для выдачи виз будут проводиться только в посольстве США в Москве, отмечается на сайте посольства США в России. С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что "Россия не будет срывать зло на американских гражданах в ответ на решение США приостановить выдачу американских виз россиянам". Об этом сообщает агентство "Интерфакс".



Кроме того, Лавров уверен, что Америка действует "в русле организации цветных революций". "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти", – заявил глава МИД на пресс-конференции в Москве.

Решение американской стороны связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого Москва потребовала в ответ на американские санкции.

Ограничения сохранятся до тех пор, пока действует режим сокращения штата дипмиссии. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года.

Собеседования для граждан Белоруссии будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

Консульства в российских регионах продолжат оказывать услуги только гражданам США.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина полагает, что решение США о прекращении выдачи виз в российских регионах не приведет к коллапсу туристической отрасли, но доставит людям массу дополнительных хлопот:

Сроки оформления виз могут растянуться на полгода

– США не входит в число самых массовых туристических направлений, по итогам 2016 года оно в этом списке на 24-м месте. Но это решение очень сильно повлияет на тот поток, который есть, и сроки оформления виз могут растянуться на полгода. Потому что сейчас, например, в Москве запись на собеседование идет на ноябрь, а дальше все будут записываться только в Москве. Все это, конечно, громко сказано, потому что думаю, что из Владивостока, из Приморья, с Дальнего Востока вряд ли кто-то будет летать в Москву за визой. Тем более что оттуда есть прямое авиасообщение с США, и раньше им вообще не надо было перелетать Урал, для того чтобы оформить визу, – там же оформляли, оттуда же и улетали. Из Екатеринбурга, вполне возможно, полетят, какая-то часть, но сильно меньше, потому что вы понимаете, что это надо прилететь, оформить визу, переночевать где-то, улететь обратно, а потом снова лететь, чтобы отправиться в США, – напоминает Ирина Тюрина.

Кроме того, ситуация усложняется тем, что раньше собеседование на получение визы можно было пройти в любом консульстве США независимо от места проживания. Поэтому москвичи часто записывались на собеседование в Петербурге, потому что очередь там двигалась быстрее. Сейчас же все жители Петербурга будут вынуждены записываться на собеседование в Москве, что, по словам Ирины Тюриной, приведет к росту очередей и резкому увеличению сроков оформления виз:

И туристический, и деловой потоки в США станут меньше

– Рейсы из Приморья и Дальнего Востока, видимо, будут летать в США полупустые, поскольку народ за визами ездить не будет. В общем, туристическая жизнь сильно притухнет. С точки зрения бизнеса, есть компании, которые специализируются на США, и для них это, конечно, будет серьезный удар. И это коснется не только туристического потока, я думаю, и деловой, частный поток тоже станет меньше. Потому что у кого-то сейчас есть трехлетняя виза, которую дают американцы, но она закончится, а на сколько введено это ограничение, мы не знаем. А новые визы оформлять очень проблематично, – рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

28 июля российское Министерство иностранных дел объявило, что в ответ на очередные американские санкции будет ограничено количество сотрудников диппредставительств США в России. В результате штат дипмиссии сократится более чем на 700 человек. Кроме того, МИД потребовал от посольства США в РФ с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Вашингтон 14 августа заявил, что рассматривает возможность сокращения радиуса перемещения российских дипломатов, работающих на территории Соединенных Штатов. Сейчас периметр, внутри которого сотрудники дипмиссий РФ могут свободно перемещаться, составляет 25 миль (около 40 километров). В случае ужесточения эта норма сократится до 10–15 миль (16–24 км).

Ранее российские СМИ сообщали, что американские власти могут объявить об ответных мерах на высылку своих дипломатов из России к началу сентября. В частности, США могут потребовать от РФ закрыть одно из российских генеральных консульств, расположенных на их территории.

Политолог Николай Петров считает, что в ближайшее время российско-американские отношения вряд ли стабилизируются, а неприятные последствия от ограничения выдачи виз коснутся обычных граждан, не связанных с политикой:

Это тот результат, который и был запланирован

– Понятно, что при таком большом сокращении сотрудников, не важно, американцев или тех, кого нанимали здесь, очень многие проекты посольства, требующие большого числа сотрудников, как, например, оформление, получение виз, будут осуществляться в другие сроки и в другом объеме. Я думаю, что это тот результат, который, в принципе, и был запланирован. Что касается ответа американской стороны, мы знаем, что до конца года она обещала определиться, и видимо, этот ответ будет. Я думаю, что в конечном счете пострадают те граждане, которые в последнюю очередь думали о такого рода последствиях. Это и студенты, которые не успевают с оформлением виз, и те, кто намечал какие-то поездки, – полагает Петров.

Он надеется, что эскалация не будет развиваться и дальше, и в какой-то момент страны перейдут к нормализации отношений. Но надежды на это немного:

Последний закон, подписанный Конгрессом США, предполагает, что санкции сохранятся надолго

– Боюсь, что фон крайне негативен, и последний закон, который был подписан Конгрессом США, предполагает, что эти жесткие и трудно регулируемые санкции, трудно отменяемые и не отменяемые по частям, сохранятся надолго. В Минске состоится закрытая встреча представителей американской и российской администрации по проблемам регулирования, и можно надеяться, что какие-то положительные решения там будут приняты. Но, к сожалению, думаю, что в плане нормализации работы посольств, и наших в США, и их здесь, это послевкусие будет очень и очень долгим, – рассказал политолог Николай Петров.

В декабре 2016 года США выслали из страны 35 российских дипломатов после доклада разведки о вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию.