В Петербурге задержан участник нападения на ЛГБТ-активистов

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на ЛГБТ-активистов и журналистов, которое произошло 12 августа на Марсовом поле. Об этом сообщило интернет-издание "Фонтанка". Официального подтверждения этой информации пока нет.

12 августа ЛГБТ-активисты проводили митинг на Марсовом поле. В это время на активистов и журналистов, которые снимали мероприятие, напали неизвестные. Пострадали около 10 человек. Лица предполагаемых преступников позднее были опубликованы в социальных сетях.

Через три дня после нападения полиция Петербурга возбудила дело по статье "побои".