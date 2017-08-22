Русский безвиз

То, что предсказывали ещё несколько недель назад, совершилось. После вынужденного сокращения дипломатического штата американцы сообщили о том, что приостанавливают выдачу виз россиянам - в Москве до 1 сентября, в других консульствах страны на неопределённый срок.

Александр Ерофеев:

Ощущение медленно опускающего занавеса...

Андрей Калих:

Наконец-то первый сильный шаг.

Николай Митрохин:

Американские визы. Сильный ответ. Если российские власти не прогнуться - то в перспективе долгосрочная и очень глубокая заморозка отношений.

Екатерина Макаревич:

Теперь-то российское правительство поймёт, что Обама был мудрым и терпеливым зайчиком. Нынешний президент Америки, по сравнению с прежним, мутант-гибрид, как в американском сериале "Зверинец".

Если раньше НЕсимметричные ответы между США и Россией были прерогативой Путина. Он мог в ответ на пощёчину дать ударом поддых, как это было в 2013 году, когда в ответ на американский список Магнитского (коррупционной верхушки, участвующей в махинациях и убийстве Сергея Магнитского), Путин подписал "Закон Димы Яковлева", запрещающий усыновлять российских детей-сирот американскими родителями. Тогда это было нонсенсом для всего мира. Но и после Путин не единожды демонстрировал "дипломатические" удары поддых совсем несимметричные. Например, уничтожение санкционной продукции из Европы в ответ на введение санкций в отношении высокопоставленных российских лиц.

Российские СМИ вместе с неграмотной и ура-патриотичной частью населения насмехались тогда над жалкими, по их мнению, дипломатическими ответами Запада на очередные путинские провокации.

А вот теперь все изменилось.

Дональд Трамп обладает таким же набором комплексов, как и российский президент, так что в ответ на очередной несимметричный удар со стороны России следует ещё более несимметричный ответ большего масштаба.

В ответ на пощёчину хук слева, в ответ на удар по почкам удар поддых.

Шоу предстоит великолепное, с интригой, как говорится, поскольку непредсказуемость ответного шага будет такой же большой по накалу, как ожидание серии Игры Престолов, чтобы узнать, кого из главных героев режиссёры решили "убрать" из сериала.

Живой сериал. Санта-Барбара 21 века.

Жаль только последствия будут не киношные. И от этой игры будут страдать реальные люди.

Главная шутка к случаю, видимо, вот.

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Мирослав Гай:

Это безвиз по-мокшански.

Подарок ко Дню Независимости Украине.

Сергей Талк:

У россиян теперь тоже безвиз! И не с кем-то там, а с самой Америкой! Просто американские консульства взяли и закрылись с сегодняшнего дня по всей стране и точка. Никаких виз. Дональд Трамп делает то, на что никогда бы не решилась Клинтониха.

Вот так и живёт страна т̶р̶е̶т̶ь̶е̶г̶о̶ четвёртого мира. В странах третьего мира хотя бы американские консульства работают. Что радует, пивные ларьки ещё функционируют.

Сергей Медведев:

ЕС отменяет визовый режим с Украиной, а США приостанавливают выдачу виз россиянам. Собственно, все это уже просматривалось в марте 2014го, просто у этих бондов разный, и долгий, срок погашения. Да мы еще толком и платить не начали. Просто так не бывает, чтобы сразу и Крым, и американская виза в кармане

Других шуток, впрочем, тоже с лихвой.

Карина Орлова:

Все правильно сделал Госдеп.

В любых странах политическое будущее определяет не большинство, а меньшинство, которое диктует большинству, как и что думать.

Избиратель Путина из числа 86% не ездил, не ездит и не поедет в Америку никогда.

А присягнувший режиму креативный класс и служащие режиму чиновники разного звена, в том числе силовики, и их семьи - вот этим так и надо. Потому что не бывает и Крымнаш, и поездочки в Нью-Йорк и Майами.

Аркадий Бабченко:

США, не <морочьте голову>, перестаньте вообще выдавать визы россиянам. Для страны скрепных духовных патриотов нет большего удара. Вы сейчас случайно наступили им на самую больную мозоль - и то не наступили, Путин сам поставил вашу ногу куда надо высылкой дипломатов - а теперь возьмите и <пните> уже самостоятельно и как следует. Удивитесь, как они взвоют. Это я национал-предатель, разрушающий Россию на деньги Госдепа, мне пофиг на США, а для великодуховного русского патриота невозможность заселфиться из Маямы - непереносимый удар. А еще перестаньте их кормить. И продавать айфоны. И никакой гуманитарки больше. Вот тогда я и вправду поверю, что режим Путина может рухнуть через пару лет.

Айдер Муждабаев:

Чем меньше виз, тем больше визгу. И хорошо.

Александр Сотник:

Любите Путина сильнее. Может, американцы напугаются, и вообще посольство прикроют?

Новость ударно прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров:

"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", - добавил министр.

Лавров также заявил, что решение Вашингтона по визам призвано вызвать недовольство граждан РФ действиями российской власти и лежит в русле логики организации цветных революций.

"Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные революции и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - отметил министр.

Илья Яшин:

Верю Лаврову. Зло сорвут по обыкновению на своих гражданах.‬

Ирек Муртазин:

К чему готовиться? На что способны россияне, лишенные возможности слетать в США?



Учителя объявят бойкот началу учебного года?



Водители автобусов, трамваев и троллейбусов, да примкнувшие к ним дальнобойщики, начнут перекрывать федеральные трасы?



Слесари да сантехники объявят всероссийскую забастовку?



Крестьяне в знак протеста свернут уборку урожая?



Полицейские да судьи впадут в депрессию?



Певцы и певуньи отменят гастрольные чёсы?



К чему готовиться-то? Соль и спички уже закупать? Или уже поздно?

Александр Рыклин:

Лавров говорит, что американцы "ставят целью цветную революцию"...

А мне кажется, гражданам России нынче не до жиру... Нам не обязательно именно цветную революцию... Нам бы хоть какую...

Но Геннадий Зюганов, пожалуй, Лаврова переплюнул:

"Этого и следовало ожидать, не надо расстраиваться на сей счет", - заявил Зюганов в понедельник журналистам после пресс-конференции в ТАСС.

"Я думаю, [выдачу виз] восстановят, сейчас они разберутся, восстановят… Там у них [в США] своя вакханалия похлеще, чем у нас была в 1990-е годы. Нашлись там свои ухари, которые для того, чтобы свалить [президента США Дональда] Трампа, страну раскололи по горизонтали и по вертикали и довели дело до сноса памятников. Полное безумие", - пояснил политик.

"Но, видимо, олигархия местная, глобалисты не щадят никого, лишь бы снова оказаться у кормила", - добавил он.

"Они [США] попытались русскую, российскую тему раскрутить, но никаких доказательств вмешательства не нашли. Так вот теперь новую раскрутили", - заключил Зюганов.

Фёдор Крашенинников:

У Зюганова в голове даже не каша, а какая-то слипшаяся в склизкий ком переваренная лапша.

Можно найти в сети презрительные реплики в духе "не очень-то было и надо".

Ольга Туханина:

Гудбай Америка, о?

Наши обещали отвечать зеркально и сразу. Посмотрим.

Тем более, существуют разные вопросы. Если визы теперь будут выдавать только в Москве (ограниченно), то зачем нужны консульства? В Екатеринбурге, скажем. Не нужны ведь. Нам с этого проку нет. Разговаривать с нами всё равно не хотят, какие уж тут связи? Посла в столице хватит пока, нет?

Или мы опять проявим "мудрость, выдержку" и не станем отвечать на "недальновидные недружественные шаги", чтобы не закрыть "путь к диалогу"?

Сергей Марков:

Госдеп США заявил о временной приостановке выдачи виз для граждан России. Это, конечно, полный абсурд. Дипломатическая война Вашингтона с русскими принимает иррациональный характер, когда начинают бить по своим. Ведь визами в США пользуются действующие или потенциальные друзья США. Правительство США реализует многомиллионные программы обмена с целью, чтобы молодые яркие умные россияне съездили в Америку и навсегда стали друзьями США. А сейчас Госдеп подрубает эти программы продвижения интересов США.

Все это говорит, что гибридная политическая война США и России потеряла во многом смысл и стала заложником внутренней борьбы в США.

Ссылки на снижение числа дипломатов просто смешны. Греция имеет дипломатов в десятки раз меньше, чем США, а виз выдает больше.

Практически, думаю, приедет новый посол, Хартман, и восстановит визы. Потому что приостановка выдачи американских виз гражданам США - это просто глупость, свидетельство неадекватности. Россия, надеюсь, не ответит на эту глупость такой же глупостью. Пусть граждане США спокойно ездят в Россию. А вот в ответ запустить тв канал на русском языке на Украину, - было бы настоящим политическим ответом.

Но доминирующее мнение - решение США бьёт по простым людям (особенно в провинции) и только усиливает изоляцию России.

Эдуард Надточий:

а я бы всюду выдачу омериканских виз закрыл, а пункт выдачи в воркуте открыл. вот это бы был троллинг!

Михаил Бобрышев:

Представьте, что теперь жителю Находки, Петропавловска или Владивостока за визой и на собеседование придётся ехать в Москву, при этом только авиабилеты часто дороже, чем сама поездка через океан.

Сделано это непонятно зачем. Для работы консульству достаточно максимум двух десятков сотрудников.

Я помню, как облегчились визовые хлопоты жителей Краснодарского, Ставропольского краёв и Ростовской области когда в Новороссийске открылось греческое консульство и отпала необходимость ехать в Москву.

Тысячи людей: и местных греков, и не греков поехали к родственникам, на отдых или делать бизнес. Греция просто распахнулась для местных жителей, а транспортные расходы снизились в разы!

Не будем брать «олигархов» и людей довольно богатых – за них не нужно переживать — те выход найдут, но для простых граждан желающих съездить в гости, посетить туристические места, поехать на учёбу или в медицинские клиники будущие поездки значительно осложнились.

В свою очередь, если Россия в ответ закроет свои консульства в Хьюстоне, Сан–Франциско или Сиэтле, то те немногие американские бизнесмены, желающие посетить своих партнёров или приехать на переговоры, также столкнутся с серьёзными трудностями – придётся летать в Вашингтон, а это минимум двухдневная поездка – это сам перелёт, гостиница, аренда машины, а это время, что для делового человека довольно проблематично.

Виктор Шендерович:

Классно мы америкосов наказали, я считаю.

Семён Файбисович:

Как всегда: все ответки России на западные санкции - это санкции против собственного народа.

Дмитрий Гудков:

Ожидаемое решение. Вредное решение. Сначала российские власти привычно разбомбили Воронеж, выслав американских дипломатов, как раз и выдававших визы. Потом сами США пошли на принцип и, таким образом, усилили изоляцию граждан России — именно граждан, а не Путина. Он-то ведь долетит, куда ему надо.

Кремль, уверен, доволен, так как теперь обычные россияне не смогут попасть в другую страну, став заложниками очередных подсанкционных чиновников и олигархов. «Мы не можем — и вы не сможете».

Нас все больше изолируют от мира, и очень жаль, что мир не понимает, играя на руку действующей власти.

Сергей Голунов:

Удивляет то, что заметная часть либеральной общественности и СМИ чуть ли не злорадствует по поводу проблем с американскими визами. Между тем, это чувствительный удар по свободе передвижения россиян, который непосредственно наносит, как ни странно, не российское правительство.

Владимир Варфоломеев:

В Америке, ставшей теперь ещё дальше, я был лишь дважды. Первая поездка, в конце 90-ых, стала настоящим культурным шоком, особенно поразил высоченный Нью-Йорк, в который я навсегда влюбился. При этом оба раза дико раздражали все эти очереди и собеседования в посольстве. Те поездки были служебными, не позволившими многого увидеть, и последние годы я осторожно вынашивал идею нового большого путешествия, но теперь совершенно непонятно, удастся ли реализовать эти планы, потому что сил и терпения на то, чтобы тратить полгода на получение визы, у меня может и не хватить.

Николай Руденский:

Если Трамп думает насолить Путину таким образом, то вряд ли он достигнет цели. Российские власти вовсе не заинтересованы в том, чтобы наши граждане свободно ездили в Америку.

Митя Алешковский:

Я бы на месте США вообще отменил визы для россиян и ввел дотации на авиаперелеты из России в США, чтобы билеты стоили три копейки. Потому, что победить совок в головах можно очень просто — людям надо приехать в США, посмотреть своими глазами на то, что там происходит, как и кто там живет, и уже исходя из увиденного формировать свое собственное мнение.

Роман Зайцев:

У меня еще года 2 виза в штаты жива, к тому времени как ее нужно будет менять может и страны такой не будет Российская Федерация, очень на это надеюсь.

Олег Козырев:

Давайте одного человека в год будем отправлять в США и он будет рассказывать нам про Америку

Можно объявлять кастинг такого человека. Претенденты есть.