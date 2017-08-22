"Агора": суды в России удовлетворяют 99% запросов на "прослушку"

За последние десять лет российские суды удовлетворили почти 99 процентов ходатайств спецслужб об ограничении тайны переписки, а количество запросов на прослушивание телефонных разговоров граждан увеличилось в три раза. За тот же период было зафиксировано более 350 фактов политически мотивированной слежки. Об этом говорится в докладе "Россия под наблюдением – 2017", подготовленном международной правозащитной группой "Агора" и опубликованном во вторник.

Авторы исследования пришли к выводу, что в России под предлогом обеспечения общественной безопасности и борьбы с экстремизмом создана комплексная система контроля, нацеленная в том числе на гражданских активистов, независимых журналистов и представителей политической оппозиции. При этом зачастую полученная информация намеренно передается провластным СМИ или представителям "неформальных силовых объединений".

В качестве примера приведены, в частности, провокации против оппозиционера Алексея Навального и его соратников, нападения на корреспондентов "Новой газеты" в Беслане и слежка за петербургскими журналистами, освещавшими предполагаемую деятельность российских наемников в Сирии.

Согласно исследованию, власти используют не только "формально легальные" способы наблюдения за перемещением, переговорами и перепиской, но и прибегают к очевидно незаконным методам – например, взлому аккаунтов пользователей в интернете. При этом риску вторжения в частную жизнь подвергается любой законопослушный житель России, сообщают в "Агоре".