Лидер SERB требует от Навального миллион рублей за акцию 12 июня

Лидер прокремлевской радикальной группировки SERB Игорь Бекетов и московский муниципальный депутат от "Справедливой России" Игорь Брумель потребовали от оппозиционера Алексея Навального миллион рублей в качестве "компенсации морального вреда" за проведение в столице антикоррупционной акции 12 июня.

Иск против Навального подан в Люблинский суд Москвы. Бекетов и Брумель утверждают, что проведением акции протеста в День России оппозиционер якобы задел их чувства, а также чувства других неустановленных граждан. Брумель в иске подчеркнул, что после митинга он несколько дней находился в "стрессовом состоянии" и не мог "надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

Активисты группировки SERB известны нападениями на гражданских активистов и погромами мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова. Кроме этого, сторонники именного этого радикального движения, предположительно, 27 апреля облили Навального зеленкой. Оппозиционер тогда получил химический ожог глаза. Несмотря на то что нападавших опознали по записям с камер видеонаблюдения, полиция отказалась возбуждать в их отношении уголовное дело.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. На каждой из этих акций по всей стране были задержаны более полутора тысяч человек. Причиной протестов стало бездействие Кремля в ответ на расследование Навального о возможной причастности главы правительства России Дмитрия Медведева к коррупции.