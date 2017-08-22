В водах Сингапура продолжаются поиски моряков с эсминца ВМС США

Военно-морские флота США, Малайзии и Сингапура проводят операцию по поиску 10 моряков США, пропавших после того, как эсминец USS John S McCain ("Джон Маккейн") столкнулся с танкером в Малаккском проливе. В поисках принимают участие вертолеты с десантных кораблей США. Причины аварии, произошедшей 21 августа, в которой также были ранены пять моряков, не сообщаются. Это второе крупное столкновение корабля с 7-го флота ВМС США за два месяца.

Военно-морские силы США намерены ввести всемирную "оперативную паузу", чтобы дать командующим возможность встретиться с командирами и матросами и определить шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения мер безопасности. Пауза продлится от одного до двух дней и может начаться через неделю. Помимо текущего расследования недавнего инцидента, будет проведен обзор работы и боевой готовности 7-го флота Тихоокеанского флота ВМС США.