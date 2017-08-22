Дело о 68 миллионах

Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр", режиссёра Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм про Виктора Цоя и доставили в Москву. Его подозревают в мошенничестве на сумму в 68 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств в основанной Серебренниковым "Седьмой студии" прошли обыски в "Гоголь-центре" и в квартире режиссёра. Его самого допросили в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку "Сна в летнюю ночь" в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет с успехом идет в "Гоголь-центре". Нина Масляева, бухгалтер "Седьмой студии", была арестована и дала в суде показания против самого Серебренникова.

Кроме Масляевой, по этому громкому уголовному делу проходит бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский (он арестован, срок ареста продлен до 19 октября) и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин (находится под домашним арестом). До сегодняшнего дня Серебрянников проходил по делу в качестве свидетеля, сообщалось, что он активно сотрудничает со следствием.

Наличными Итин, Серебренников и Малобродский распоряжались по своему усмотрению, утверждает арестованный экс-главбух

Как следует из показаний Нины Масляевой, режиссер и художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников создал компанию "Седьмая студия" для "реализации преступного умысла" на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства. Эти документы были оглашены на судебном заседании в Мосгорсуде, где их зачитала судья Светлана Александрова. "Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО "Седьмая студия" для реализации преступного умысла", – говорится в протоколе допроса Масляевой. Согласно ее показаниям, будучи бухгалтером, Масляева помогала им обналичивать субсидию от государства. Наличными Итин, Серебренников и Малобродский распоряжались по своему усмотрению, утверждает арестованный экс-главбух. Из документов, оглашенных в Мосгорсуде, следовало, что дочери Нины Масляевой подозревали, что за их матерью ведется слежка, и считают виновными Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Сразу после обнародования этих данных СКР засомневался в подлинности загранпаспорта Кирилла Серебренникова. Документ у него изъяли еще во время обыска, однако эти данные стали известны широкой публике после оглашения показаний Масляева. Паспорт якобы был нужен следствию "для проведения технико-криминалистической экспертизы", чтобы "установить подлинность документа". Режиссер, активно сотрудничающий со многими зарубежными театрами, неоднократно выезжал по этому паспорту за границу и прежде никаких сомнений в его подлинности не было.

– Независимые театры, особенно если они связаны с государственными средствами, всегда уязвимы, их всегда можно прищучить, – не сомневается У меня есть много знакомых театральных людей, и они все говорят, что с каждым из них может произойти такая история, – говорит литературный критик и публицист Лев Рубинштейн.

Происходит дискредитация театра как института. Происходит дискредитация режиссерской и директорской профессии. И эти репутационные потери мы все скоро ощутим

– Хочется справедливости. Я лично знаю Алексея Малоброского достаточно давно, и у меня ощущение, что бомбы ложатся все ближе и ближе, фактически рядом, и оттого страшно становится. И конечно, все, кто занимается активно театром, проецирует это на себя, – замечает режиссер и драматург Юрий Муравицкий. – Но здесь еще второй момент очень важный – происходит дискредитация театра как института. Происходит дискредитация режиссерской и директорской профессии. И эти репутационные потери мы все скоро ощутим, потому что очень большое количество людей будет относиться к театральным режиссерам так: а, это эти ворюги, которые деньги пилят, театральные директора все мошенники, знаем мы ваш театр, что там происходит… И это страшно, то, что государство осознанно это делает и переводит как бы внимание: коррупционные скандалы – мы сейчас покажем вам, кто коррупционеры… Самые известные в стране люди – это всегда политики и артисты в широком смысле этого слова. И сейчас политики намеренно переводят акцент: вот кто настоящие коррупционеры.