Суд разрешил Никите Белых жениться в следственном изоляторе

Пресненский суд Москвы разрешил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых жениться в следственном изоляторе на его невесте Екатерине Рейферт. По словам адвоката Белых Марины Ярош, подсудимому дадут заключить брак после допроса Рейферт 5 сентября в качестве свидетеля.

Сегодня суд провел предварительные слушания по делу Белых, который обвиняется в коррупции. Защита просила изменения меры пресечения Белых в связи с жалобами бывшего губернатора на проблемы со здоровьем, однако суд продлил его арест на полгода.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.

