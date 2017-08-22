Суд разрешил Никите Белых жениться в следственном изоляторе

Пресненский суд Москвы разрешил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых жениться в следственном изоляторе на его невесте Екатерине Рейферт. По словам адвоката Белых Марины Ярош, подсудимому дадут заключить брак после допроса Рейферт 5 сентября в качестве свидетеля.
Сегодня суд провел предварительные слушания по делу Белых, который обвиняется в коррупции. Защита просила изменения меры пресечения Белых в связи с жалобами бывшего губернатора на проблемы со здоровьем, однако суд продлил его арест на полгода.
Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.
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