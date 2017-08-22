Суд начинает предварительные слушания по делу Никиты Белых

Пресненский суд Москвы во вторник проведет предварительные слушания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции. По итогам заседания, которое пройдет в закрытом режиме, судом будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Андрей Грохотов,он заявит ходатайство о возврате дела прокурору из-за имеющихся в нем пробелов и противоречий. Кроме того, защита будет настаивать на изменении меры пресечения Никиты Белых в связи с жалобами бывшего губернатора на проблемы со здоровьем. Сейчас Белых находится под арестом.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. ​Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.