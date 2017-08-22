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Суд начинает предварительные слушания по делу Никиты Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Пресненский суд Москвы во вторник проведет предварительные слушания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции. По итогам заседания, которое пройдет в закрытом режиме, судом будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Андрей Грохотов,он заявит ходатайство о возврате дела прокурору из-за имеющихся в нем пробелов и противоречий. Кроме того, защита будет настаивать на изменении меры пресечения Никиты Белых в связи с жалобами бывшего губернатора на проблемы со здоровьем. Сейчас Белых находится под арестом.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. ​Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.

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